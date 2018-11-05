الأرصاد: العظمى بالعاصمة تصل لـ 25 درجة خلال الأسبوع.. ولا أمطار

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن انخفاض بدرجات الحرارة حيث تصل درجات الحرارة لأقل من معدلاتها فى مثل هذا التوقيت من السنة، مشيرا إلى توقعات بسقوط أمطار بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ليس من المتوقع سقوط أمطار على القاهرة ، لافتا إلى أن العاصمة تشهد حتى نهاية الأسبوع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ولكن ليس متوقع سقوط أمطار، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة متوقع أن تصل لـ 25 درجة بنهاية هذا الأسبوع .

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، سائقى السيارات من الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ، وضرورة الالتزام بقواعد المرور وتجنب السرعات الزائدة والتأكد من فحص السيارات قبل السفر .