اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن أهم الأخبار والتقارير اليوم الاثنين، منها زيارة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم واجب العزاء، فى شهداء حادث المنيا، بعد القصاص من الجناة، إضافة إلى تفاصيل مؤتمرات وندوات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وآخر استعداد الأهلى لمباراة العودة لنهائى بطولة أفريقيا أمام الترجي التونسى فى رادس.