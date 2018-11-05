استجابة لـ"اليوم السابع".. حصر العقارات المخالفة بالغشام فى الزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرار 13649 بتشكيل لجنة، تختص اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمناطق " فلل الجامعة - الغشام -السلام " بمدينة الزقازيق وفحص كافة العقارات المقامة بالمنطقة وبيان عما إذا كان صار بشأنها ترخيص من عدمه وبيان عما إذا كان يوجد بها مخالفات من عدمه وفى حالة وجودها تحديد المخالفة والمسئول عنها وأية أمور أخرى تراها اللجنة وإعداد تقرير للعرض علينا فى هذا الشأن على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال ثلاث أشهر من تاريخه .

وذلك برئاسة وكيل مديرية الإسكان والمرافق وعضوية كلا من مدير: إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، الادارة الهندسية بالقنايات – مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية المركزية، وإدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حى أول وثانى وقف كافة التراخيص بالمناطق المشار إليها وذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار .

كان اليوم السابع أبرز حجم العقارات المخالفة بمدينة الزقازيق ومما سببته من كارثة عقارية تهدد حياة المواطنين