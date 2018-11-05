video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. حصر العقارات المخالفة بالغشام فى الزقازيق

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:52 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. حصر العقارات المخالفة بالغشام فى الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرار 13649 بتشكيل لجنة، تختص اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمناطق " فلل الجامعة - الغشام -السلام " بمدينة الزقازيق وفحص كافة العقارات المقامة بالمنطقة وبيان عما إذا كان صار بشأنها ترخيص من عدمه وبيان عما إذا كان يوجد بها مخالفات من عدمه وفى حالة وجودها تحديد المخالفة والمسئول عنها وأية أمور أخرى تراها اللجنة وإعداد تقرير للعرض علينا فى هذا الشأن على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال ثلاث أشهر من تاريخه .

وذلك برئاسة وكيل مديرية الإسكان والمرافق وعضوية كلا من مدير: إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، الادارة الهندسية بالقنايات – مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية المركزية، وإدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حى أول وثانى وقف كافة التراخيص بالمناطق المشار إليها وذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار .

كان اليوم السابع أبرز حجم العقارات المخالفة بمدينة الزقازيق ومما سببته من كارثة عقارية تهدد حياة المواطنين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يجتمع بمستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

العقارات المخالفة




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة