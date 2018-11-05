استبعاد 60 طالبا بجامعة القاهرة من المنافسة على الانتخابات بسبب الجزاءات

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، استبعدت 60 طالبا من طلاب الجامعة المرشحين للانتخابات الطلابية بالكليات حتى الآن.

وأضافت المصادر، أن الجامعة استبعدت هؤلاء الطلاب؛ بسبب تعرضهم لبعض الجزاءات العقابية من خلال الشئون القانونية بكلياتهم وكذلك لعدم استيفاء بعضهم الأوراق المطلوبة للترشح على هذه الانتخابات.

وبدأت اليوم مرحلة التقدم بالطعون على الطلاب المرشحين لهذه الانتخابات وتستمر الطعون حتى يوم الثلاثاء المقبل لتعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء المقبل.