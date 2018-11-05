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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية.. وأسهم الطاقة والبنوك الأفضل أداء

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:39 م
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية.. وأسهم الطاقة والبنوك الأفضل أداء بورصة نيويورك-ارشيفية
وكالات
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أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع مع ترقب الانتخابات النصفية والتطورات التجارية،وكانت أسهم الطاقة والبنوك من ضمن الأفضل أداءً في "وول ستريت"،  بينما كان قطاع التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين بقيادة سهم "آبل" الذي تراجع بنحو 2.8% بقد تقرير بشأن طلب الشركة إلغاء زيادة إنتاج هاتف "آيفون أكس آر".
 
ويترقب المستثمرون بدء التصويت فى انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس الأمريكي غداً الثلاثاء مع توقعات بتفوق الديمقراطيين على الجمهوريين.
 
كما ينظر المستثمرون بعين الاعتبار إلى التطورات التجارية مع إشارات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب التوصل لصفقة جيدة مع الصين،في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الصيني بخفض التعريفات ضد الواردات.
 
وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8% إلى 25461.7 نقطة، ليربح 191.07 نقطة.
 
كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6% إلى 2738.3 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنحو 0.4% إلى 7328.8 نقطة.

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