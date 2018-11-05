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ارتفاع ضحايا سلسلة تفجيرات فى بغداد إلى 6 قتلى و20 مصابا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:00 ص
ارتفاع ضحايا سلسلة تفجيرات فى بغداد إلى 6 قتلى و20 مصابا جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد (أ ف ب)
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قُتل 6 أشخاص بينهم 5 مدنيّين، وأصيب نحو 20 بجروح الأحد، فى تفجيرات فى عدد من الأحياء ذات الغالبيّة الشيعيّة فى بغداد بحسب مصادر شرطيّة وطبّية.

ففى مدينة الصدر بشرق بغداد قُتل مدنيّان وأصيب ثمانية بجروح فى انفجارين وفق ما قال ضابط فى الشرطة وأطبّاء، وأضافوا أنه فى حى الصحة بجنوب غرب بغداد، أدّى انفجار عبوة لاصقة مثبتة على سيّارة موظف حكومى إلى مقتله.

وأشاروا إلى مقتل جندى وإصابة اثنين بجروح فى انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريّتهم فى الطارمية بشمال بغداد، وفى ساحة عدن بشمال بغداد، أدّى انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدنيّين قرب تجمّع حافلات إلى مقتل اثنين وجرح ستّة جميعهم مدنيّون وفق المصادر نفسها.

كذلك أصيب سبعة أشخاص بانفجار عبوتين ناسفتين داخل حافلتين تقلان مدنيين فى منطقتى الشعلة والمشتل شمال وشرق المدينة بحسب المصادر، وأعلن العراق دحر تنظيم داعش العام الماضى لكنّ جيوبًا صغيرة للمتطرفين لا تزال تشن هجمات.

 


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