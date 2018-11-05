ارتفاع التضخم فى تركيا إلى 25.2% بسبب استمرار تراجع الليرة

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تسارع معدل التضخم الاستهلاكى خلال أكتوبر الماضى فى تركيا ليتجاوز التوقعات مع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة استمرار ضعف قيمة الليرة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم ارتفع إلى 25.2% فى أكتوبر من 24.5% فى سبتمبر ، ما يفوق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد عند 25%، مشيرة إلى أن التضخم السنوى يستمر الأعلى فى تركيا منذ يونيو 2003.

وأضافت الوكالة أن المعدل الشهرى لارتفاع التضخم بلغ 2.67% مقارنة بـ2.5% توقعها خبراء الاقتصاد فى استطلاع أجرته "بلومبرج".

وقالت الوكالة إن انهيار أسعار المستهلكين تظهر الرياح المعاكسة التى تواجهها القيادة التركية بسبب هبوط سعر الليرة فى وقت سابق من 2018 ، لافتة إلى أن رئيس البنك المركزى التركى اعتبر ، الأسبوع الماضي، أن هبوط الليرة هو أكبر تهديد لاستقرار الأسعار على المدى القصير.

وارتفع التضخم العقارى إلى 7ر25% فى أكتوبر من 21.8% خلال سبتمبر ليصبح أكبر مساهم شهرى لارتفاع معدل التصخم السنوى فى تركيا.

وارتفعت أسعار الأغذية، التى تمثل نحو ربع سلة التضخم، لمستوى قياسى هذا العام إلى 29.3% من 27.2% فى شهر سبتمبر.



وفى المقابل، انخفضت أسعار المواصلات لمستوى قياسى هذا العام إلى 32% من 36.6% فى سبتمبر، لتقيد إلى حد ما الارتفاع الحاد للتضخم السنوى ، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء والطاقة إلى مستوى قياسى هذا العام عند 29.4% من 27%.

وأوضحت الوكالة أن التضخم الأساسي، الذى يستبعد السلع والخدمات المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، ارتفع إلى 3ر24% من 1ر24%.