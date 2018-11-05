اتحاد الكتاب يكرم مراسل اليوم السابع ببنى سويف والروائى إسماعيل بكر

فريق المحافظات

كرمت النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر "محافظتى بنى سويف والفيوم" برئاسة الكاتب أحمد عزت مدنى كل من القاص والروائى إسماعيل بكر عضو اتحاد كتاب مصر ونادى القصة، والزميل أيمن لطفى مدير مكتب جريدة اليوم السابع ببنى سويف، ومحمد عثمان معد قناة الصعيد لتميزهم وعطائهم فى مجال الثقافة والإعلام.

أقيمت احتفالية التكريم اليوم بمركز النيل للإعلام بمدينة بنى سويف وتضمنت فقرات غنائية وطنية ودينية، وإلقاء قصائد شعرية وكلمات من الحضور حول الحركة الثقافية وأهمية الإعلام الثقافى.

واختتمت الاحتفالية بتسليم رئيس فرع اتحاد الكتاب أحمد عزت مدنى المكرمين شهادات التقدير.