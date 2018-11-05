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إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:02 ص
إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب وزير الشباب خلال منتدى شباب العالم
كتب محمد عبد العظيم
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تعمل الدولة المصرية بكل قوة من أجل دعم وتمكين الشباب، من خلال إنشاء المدن الشبابية وتطوير مراكز الشباب وغيرها، وفيما يلى نعرض إنفوجراف يستعرض جهود الدولة المصرية لدعم الشباب، حيث استطاعت الدولة إنشاء وتطوير 95 مشروعا لرعاية وتمكين الشباب فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة.

ومن أبرز ما قامت به الدولة المصرية، إنشاء 5 مدن شبابية بتكلفة 427 مليون جنيه، بالإضافة إلى نشاء وتطوير 19 مركز شباب فى القرى ذات الكثافة السكانية، وتطوير مركز شباب الجزيرة "2" بتكلفة 312 مليون جنيه، وكذلك تطوير المدينة الرياضية بسوهاج بتكلفة 340 مليون جنيه، وستاد المنيا الرياضى بتكلفة 284 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 3000 ملعب خماسى بتكلفة 1.9 مليار جنيه، و170 ملعبا مفتوحا بتكلفة 300 مليون جنيه.

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