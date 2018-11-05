إنشاء موقف جديد للسرفيس أسفل كوبرى أرض اللواء بالعجوزة لمنع التكدس المرورى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، أنه تم إنشاء موقف جديد لسيارات السرفيس بشارع السودان تحت كوبرى أرض اللواء، لحل أزمة التكدس المرورى بالمنطقة، والقضاء على مشكلة تواجد الباعة الجائلين حول الكوبرى وإعاقتهم لحركة المشاة والسيارات.

وأضاف رئيس حى العجوزة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى استكمالاً لخطة الحى فى تحقيق السيولة المرورية بشارع السودان والتى بدأت بتوسعة الشارع وإنشاء موقف سيارات السرفيس بجوار جراج النقل العام الشهر الماضى.

وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع يأتى بعد الغلق الجزئى لعدد من شوارع المنطقة بسبب أعمال مترو الأنفاق وتزامنًا مع العام الدراسى وما تشهده الحركة المرورية من كثافة وازدحام بالمنطقة .

وأوضح أن إدارة صيانة الطرق بالحى قامت بتجريد وتسوية الأرض ورفع المخلفات وتبليط الجزء المجاور للأسانسير الكهربائى الخاص بسلم المشاة الذى تم إصلاحه والمنطقة المحيطة به، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعمل على حل مشاكل المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.