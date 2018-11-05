إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارة وتوك توك غرب بنى سويف

أصيب 8 أشخاص صباح اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة وتوك توك على طريق "جاويش - اهناسيا " غرب بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وهم : محمود محمد محمد 40 سنة موظف بالتموين اشتباه كسر بالساق الأيسر، ربيع محمد عطيه 35 سنة اشتباه مابعد الارتجاج، هدى عبد التواب أحمد موظفه بالتموين 31 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى، عويس أحمد عويس 21 سنة عامل اشتباه كسر بالذراع الأيمن، شحاته محمد عويس 56 سنة عامل اشتباه كسر الضلوع، شعبان عبد العظيم محمد 53 سنة موظف بالتربيه والتعليم اشتباه كسر بالعمود الفقرى، شربات أمين 67 سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر، أسماء رزق عبد الحميد 25 سنة اشتباه كسر بالذراع الأيسر. وتحرر محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة.