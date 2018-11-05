video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 14 شخصا بحادث تصادم سيارتين على طريق بنها - القناطر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:53 م
إصابة 14 شخصا بحادث تصادم سيارتين على طريق بنها - القناطر حادث تصادم
كتبت - نيفين طه
إضافة تعليق

أصيب 14 شخصا بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بطريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية، إثر تصادم وقع بين ميكروباص وسيارة نقل بالمواجهة عند ميت عاصم، تم نقل المصابين إلى مسشتفى جامعة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق خط 12.


وانتقل على الفور اللواء نبيل عدلى، مدير المرور، وتبين أن الحادث وقع بين ميكروباص متجه من بنها إلى القناطر ونقل قادم فى الاتجاه المقابل، وبسبب السرعة اختلت عجلة القيادة واصطدمت السيارتان ببعضهما، فأصيب 14 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة، وتم التحفظ على السيارتين ورفعهما إلى جانب الطريق واعادة فتح الطريق مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 7 أشخاص بتهمة السطو المسلح على محطة وقود بقليوب وسرقة 360 ألف جنيه

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة