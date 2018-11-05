إصابة 14 شخصا بحادث تصادم سيارتين على طريق بنها - القناطر

كتبت - نيفين طه

أصيب 14 شخصا بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بطريق خط 12 بين بنها والقناطر الخيرية، إثر تصادم وقع بين ميكروباص وسيارة نقل بالمواجهة عند ميت عاصم، تم نقل المصابين إلى مسشتفى جامعة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق خط 12.



وانتقل على الفور اللواء نبيل عدلى، مدير المرور، وتبين أن الحادث وقع بين ميكروباص متجه من بنها إلى القناطر ونقل قادم فى الاتجاه المقابل، وبسبب السرعة اختلت عجلة القيادة واصطدمت السيارتان ببعضهما، فأصيب 14 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة، وتم التحفظ على السيارتين ورفعهما إلى جانب الطريق واعادة فتح الطريق مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق.