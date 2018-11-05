video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل معلم بعد اتهام طالبة له باحتضانها وتقبيلها أثناء درس فى بنها

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:40 م
إخلاء سبيل معلم بعد اتهام طالبة له باحتضانها وتقبيلها أثناء درس فى بنها متهم - أرشيفية
كتب نيفين طه
إضافة تعليق

قررت نيابة قسم ثان بنها إخلاء سبيل معلم، بعد اتهام طالبه له بقيامه بالتحرش بها واحتضانها وتقبيلها عنوة عنها أثناء إعطائها درس بمدينة بنها، وذلك بعد ورود تحريات المباحث أنها لم تتوصل لحقيقة الواقعة.

 

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بأنه تلقى بلاغا من الطالبة "أ.م" 15 سنه بالصف الأول التجارى يفيد بقيام معلم يدعى "م.ي" بالتحرش بها فى الدرس الخصوصى، حيث طلب منهاالدخول للمطبخ لإعداد كوب شاى له وعقب دخولها المطبخ تسلل وراءها وقام بتقبيلها واحتضانها عنوه عنها فصرخت وتركته وهربت من المكان وتوجهت لمنزل أسرتها وأخبرتهم بالواقعه وتم تحرير المحضر رقم 3277 إدارى قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل اتهام طالبة مدرسا باحتضانها وتقبيلها عنوة أثناء درس خصوصى ببنها

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة