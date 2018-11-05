إخلاء سبيل معلم بعد اتهام طالبة له باحتضانها وتقبيلها أثناء درس فى بنها

قررت نيابة قسم ثان بنها إخلاء سبيل معلم، بعد اتهام طالبه له بقيامه بالتحرش بها واحتضانها وتقبيلها عنوة عنها أثناء إعطائها درس بمدينة بنها، وذلك بعد ورود تحريات المباحث أنها لم تتوصل لحقيقة الواقعة.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بأنه تلقى بلاغا من الطالبة "أ.م" 15 سنه بالصف الأول التجارى يفيد بقيام معلم يدعى "م.ي" بالتحرش بها فى الدرس الخصوصى، حيث طلب منهاالدخول للمطبخ لإعداد كوب شاى له وعقب دخولها المطبخ تسلل وراءها وقام بتقبيلها واحتضانها عنوه عنها فصرخت وتركته وهربت من المكان وتوجهت لمنزل أسرتها وأخبرتهم بالواقعه وتم تحرير المحضر رقم 3277 إدارى قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.