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أوقاف الإسماعيلية تطلق ندوات وخطباً تحت عنوان رسول اللإنسانية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:11 م
أوقاف الإسماعيلية تطلق ندوات وخطباً تحت عنوان رسول اللإنسانية الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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 أعلن الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عن إنطلاق فعاليات حملة رسول الإنسانية، التى تنظمها وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختارجمعة وزير الأوقاف، وذلك مع بداية استقبال شهر ربيع الأول، والإحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

 وقال الشيخ مجدى بدران ،  وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى بيان له اليوم، أنه تم عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الدعوة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية، وذلك لمناقشة خطة المديرية، وتفعيل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخاصة بإبراز الجانب الإنساني في حياة الرسول صلي الله عليه وسلم، مؤكدًاعلى أنه سيتم عقد أمسيات، ومحاضرات ولقاءات موسعه بالمساجد، والمدارس الإعدادي ،والثانوي ومراكز الشباب تحت "رسول الإنسانية"، وسوف يحاضرفى تلك الندوات نخبة من العلماء وقيادات الدعوة بالإدارات والمديرية.

وأشار بدران ، إلى أن الندوات تدور في مجملها حول القيم النبيلة ، التي رسخ لها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن اللقاءات ستكون بالتنسيق بين المديرية والإدارات الفرعية التابعة للمديرية.

 

 


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