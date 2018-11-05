أطباء يشكون من نقص الرئات الصناعية..والتأمين الصحى:العمليات منتظمة ولا مشكلات

كتبت آية دعبس

حذر الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، أمين الصندوق الأسبق بنقابة الأطباء، من توقف جراحات القلب المفتوح للأطفال ، خلال هذا الأسبوع، فى أكبر مراكز جراحة قلب الأطفال فى مصر، وهى مستشفى أطفال مصر، وذلك بعد نفاذ الرئات الصناعية بها، رغم محاولات الجراحين لاستمرار العمل فى آسوأ الظروف مع عدم وجود فلاتر للقلب الصناعى، أو كانيولات أورطية، أو وصلات شريانية.

لم يتبق إلا عدد محدود

وأضاف سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،: لم يتبق إلا عدد محدود جدا فى مركز أو مركزين، لا تكفى إلا لأيام بمعدلات العمل العادية، وذلك لعدم امتلاك المستشفيات لمخزون احتياطى استراتيجى، فى الوقت الذى يوجد لدينا أموال من التبرعات، وأشخاص على استعداد على تحمل التكلفة، لكن لا يوجد مستلزمات يتم شرائها، وأمامنا شهرين أو ثلاثة على الأقل لوصول كميات جديدة، موضحا أنه يتم إجراء من 4 إلى 5 آلاف جراحة قلب للأطفال سنويا، من بينهم 3500 عملية قلب مفتوح، و تحتاج إلى 3500 رئة صناعية على الأقل، بمقاسات مختلفة.

وتابع: آخر مجموعة رئات صناعية دخلت مصر، كانت حوالى ٢٥٠ رئة تم توريدها بالكامل لمركز أسوان ليكون لديه احتياطى يكفى حوالى عام كامل، بينما أكبر مركز جراحة قلب أطفال فى مصر و هو مستشفى أطفال مصر ليس به رئه صناعية واحدة الآن، مؤكدا ضرورة الإسراع فى حصر المؤكسدات الموجودة فى مصر، نظرا لوجود لاحتمالية وجود بعضها فى المخازن، أو توافر عدد بمراكز لا تعمل من الأساس، وتوزيعها على المراكز الكبيرة لحالات الطوارئ، واستيراد كمية تكفى لمدة 3 أشهر بشكل طارئ، من المؤكدسادات والكانيولات والوصلات الشريانية.

تحرك وزير "الصحة" و"التعليم العالى"

فى سياق مُتصل، أكد محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، لـ"اليوم السابع"، ضرورة تحرك وزيرا الصحة والتعليم العالى، بعد وصول ذلك النقص فى المستلزمات إلى مركز القلب فى جامعة عين شمس، ومعهد القلب التابع لجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه طالما مستشفى أطفال مصر تواجه نقص، فأن ذلك يعنى وجود الأزمة نفسها فى كافة المراكز الصغيرة فى المحافظات، بسبب توقف الاستيراد بسبب أسعار الدولار، مما أدى إلى تراكم أعداد الحالات وقوائم انتظار، حتى وصلت إلى الأطفال سن 5 أشهر.

وأوضح أنه منذ أربعة أشهر بدأ فى التحذير، من بوادر أزمة نقص بالرئات الصناعية ومستلزمات تدخل فى عمليات الأطفال أقل من ٨ كيلو، لافتا إلى أن بعض المراكز كادتت أن تتوقف عن العمل وستقوم بتأجيل العمليات حال استمرار النقص فى المستلزمات.

المستشفيات تواجه مشاكل

من ناحيته، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المستشفيات مازالت تواجه مشاكل تتعلق بنقص فى المستلزمات، مشيرا إلى أن الوضع وإن كان هناك بعض تحسن طفيف به، خلال الفترة الماضية، لكن مازال هناك نقص، نتيجة أن الميزانية لا تكفى لشراء المستلزمات، وبالتالى لا تشترى المستشفيات كل شئ، فهناك ما يتم توفيره من الميزانية، وآخر من صناديق تحسين الخدمة، ومستلزمات يشتريها المريض بنفسه.

وأكد الطاهر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حل أزمة المستلزمات يقابله زيادة فى ميزانية الصحة، قائلا: طالما استمرت مشكلة ضعف الميزانية ستستمر مشكلة نقص المستلزمات، فذلك يجعل المستشفيات تفاضل بين شراء مستلزم وأخر، ولا يمكنها توفير المستلزمين".

ومن جانبها أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى إنتظام جراحات القلب المفتوح بمستشفى أطفال مصر واجراء ما لايقل عن 4 عمليات يوميا للحالات الموجودة بالمستشفى بالمجان وبدون أى تكاليف .

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى لليوم السابع أن الرئات الصناعية متوفرة بالمستشفى ويتم باستمرار توفير مخزون لضمان دوام العمليات الجراحية مؤكدة أن هناك تعاون وثيق بين الموردين والهيئة وتابعت : وزارة الصحة تتدخل بشكل سريع حال وجود اى نقص فى المستلزمات لتوفيرها .

وأضافت رئيس هيئة التأمين الصحى انه تم ضخ ما يقرب من 200 رئة صناعية بالمستشفى باعتبارها اكبر مراكز جراحات الاطفال التابعة للتامين الصحى مضيفة انه فى حااة اى نقص فى المستلزمات يجب الاتصال على الخط الساخن 106 بالهيئة لمعرفة المشكلة وحلها سريعا .