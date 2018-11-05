أسعار الذهب اليوم الاثنين 2018 ـ 11 ـ 5 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 2018 ـ 11 ـ 5 بقيمة جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر حوالى 614 جنيها للجرام فى مستهل تعاملات الأسبوع.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18: 526 جنيها

عيار 21: 614 جنيها

عيار 24: 702 جنيه

الجنيه الذهب: 4912 جنيها

الأوقية: 1233 دولارا

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.