video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-11-2018

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-11-2018 البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 5-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 754.822 مليار جنيه.
 
 

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 754.822 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 319 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 55.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.5%، والعرب على 36.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.79%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 712 ألف جنيه، 378.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية  للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 345.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.16% عند مستوى 12720 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% عند مستوى 682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1711 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.
 

القاهرة للاستثمار

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إدراج الورقة المالية القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة، وكذلك قبولها كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وذلك اعتباراً من جلسة تداول غدا الثلاثاء.
 
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس مطلع أكتوبر الماضى، عن إتمام الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى البورصة المصرية، وذلك فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية 1.244 مليار جنيه.
 
 
وتعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة قطاع خاص متخصصة فى تقديم باقة شاملة من الخدمات التعليمية فى مصر، وذلك من خلال 19 مدرسة تخدم أكثر من 24 ألف طالب اعتبارًا من العام الدراسى 2018. وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت ثلاث علامات تجارية وهى Mavericks، وFutures وRising Stars، والتى تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما فى ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.
 
بلتون
 
 
وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، على مقترح الإدارة التنفيذية للشركة بإلغاء زيادة رأسمال شركة بلتون المالية القابضة المصدر والمدفوع  من 338 مليون جنيه إلى 1.338 مليار جنيه لقدامى المساهمين بزيادة قدرها مليار جنيه نقدا التي تم إقرارها في الجمعية العامة غير العادية للشركة 
 
 
كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة، على ارجاء الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالنظر في تعديل بعض قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 27 يونيو  2016 و الذى كان مقرر عقدها يوم الخميس 8 نوفمبر 2018 على أن يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب  في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إلغاء زيادة رأسمال شركة بلتون المالية القابضة المصدر و المدفوع من 338,031,958 جنيه مصري الى338,031,958, 1 جنيه لقدامى المساهمين بزيادة قدرها مليار جنيه نقدا  وكذلك نظام شهادات الإيداع الدولية و التي تم إقرارها في الجمعية العامة غير العادية للشركة  وتحديد مكان وموعد الاجتماع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ارسال الدعوة إلى المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية واتخاذ كافة ما يلزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.     
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

رئيس البورصة المصرية يناقش أهم جوانب البورصة المصرية مع طلاب جامعة المستقبل

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات المؤسسات

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

الخميس المتمم لشهر صفر والجمعة غرة ربيع الأول والمولد النبوى 20نوفمبر فلكيا

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

نص كلمة السيسى فى جلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" بمنتدى الشباب".. الرئيس: "التوك توك" عمل أزمة.. ونحتاج لبناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.. نحلها إزاى؟

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة أقل من معدلاتها.. انخفاض ملحوظ بكافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.. وتكشف: طقس معتدل وأمطار بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.. ولا أمطار بالعاصمة والعظمى تصل 25 درجة

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة