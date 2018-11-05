أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 5-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 754.822 مليار جنيه.

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 754.822 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 319 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 55.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.5%، والعرب على 36.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.79%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 712 ألف جنيه، 378.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 345.9 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13234 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.16% عند مستوى 12720 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% عند مستوى 682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1711 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

القاهرة للاستثمار

قررت إدارة البورصة المصرية، إدراج الورقة المالية القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة، وكذلك قبولها كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وذلك اعتباراً من جلسة تداول غدا الثلاثاء.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس مطلع أكتوبر الماضى، عن إتمام الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى البورصة المصرية، وذلك فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية 1.244 مليار جنيه.

وتعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة قطاع خاص متخصصة فى تقديم باقة شاملة من الخدمات التعليمية فى مصر، وذلك من خلال 19 مدرسة تخدم أكثر من 24 ألف طالب اعتبارًا من العام الدراسى 2018. وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت ثلاث علامات تجارية وهى Mavericks، وFutures وRising Stars، والتى تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما فى ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

بلتون

وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، على مقترح الإدارة التنفيذية للشركة بإلغاء زيادة رأسمال شركة بلتون المالية القابضة المصدر والمدفوع من 338 مليون جنيه إلى 1.338 مليار جنيه لقدامى المساهمين بزيادة قدرها مليار جنيه نقدا التي تم إقرارها في الجمعية العامة غير العادية للشركة

كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة، على ارجاء الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالنظر في تعديل بعض قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2016 و الذى كان مقرر عقدها يوم الخميس 8 نوفمبر 2018 على أن يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إلغاء زيادة رأسمال شركة بلتون المالية القابضة المصدر و المدفوع من 338,031,958 جنيه مصري الى338,031,958, 1 جنيه لقدامى المساهمين بزيادة قدرها مليار جنيه نقدا وكذلك نظام شهادات الإيداع الدولية و التي تم إقرارها في الجمعية العامة غير العادية للشركة وتحديد مكان وموعد الاجتماع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ارسال الدعوة إلى المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية واتخاذ كافة ما يلزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.