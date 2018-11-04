7 أشهر × 55 سلعة = 8.2 مليار دولار صادرات مصرية.. قائمة بأبرز المنتجات المصدرة

كتبت- هبة حسام

بزيادة 2 مليار دولار، ارتفعت صادرات مصر، لتسجل 17 مليار دولار، خلال الفترة من يناير – يوليو 2018، مقارنة بنحو 15 مليار دولار للفترة المماثلة من 2017، حيث جاء الارتفاع فى القيمة الإجمالية للصادرات المصرية، بسبب ارتفاع قيمة تصدير بعض السلع.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء، ننشر قائمة أبرز السلع والمنتجات المصرية المصدرة خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، والتى تمثلت فى 55 سلعة شكلت نحو 48.5% من إجمالى السلع المصدرة، وبلغت قيمتها ما يزيد عن 8.2 مليار دولار.

تمثلت تلك السلع فى التالى:

1- البترول الخام، بقيمة 1.150 مليار دولار.

2- منتجات البترول، بقيمة 202.546 مليون دولار.

3- فحم بأنواعه، بقيمة 81.645 مليون دولار.

4- القطن الخام، بقيمة 76.562 مليون دولار.

5- بصل طازج، بقيمة 78.588 مليون دولار.

6- بطاطس، بقيمة 202.017 مليون دولار.

7- برتقال طازج، بقيمة 574.264 مليون دولار.

8- فول سودانى، بقيمة 33.825 مليون دولار.

9- طماطم طازجة، بقيمة 20.267 مليون دولار.

10- خضروات بقولية، بقيمة 25.130 مليون دولار.

11- بقول جافة، بقيمة 94.877 مليون دولار.

12- ليمون حامض، بقيمة 17.666 مليون دولار.

13- فواكه طازجة، بقيمة 355.972 مليون دولار.

14- بهارات، بقيمة 76 ألف دولار.

15- بذور زيتية وعلفية، بقيمة 13.024 مليون دولار.

16- نباتات وجذور للعطور والطب، بقيمة 64.370 مليون دولار.

17- كتان خام ومشتقاته، بقيمة 9.049 مليون دولار.

18- رخام، بقيمة 15.662 مليون دولار.

19- رمال، بقيمة 21.528 مليون دولار.

20- غزل القطن، بقيمة 100.261 مليون دولار.

21- زيوت وراتنجات عطرية، بقيمة 28.736 مليون دولار.

22- كربون، بقيمة 110.126 مليون دولار.

23- زيوت ودهون نباتية وحيوانية، بقيمة 38.212 مليون دولار.

24- جلود بقر مدبوغة، بقيمة 34.237 مليون دولار.

25- شموع مواد معدنية، بقيمة 44.230 مليون دولار.

26- صودا كاوية، بقيمة 41.221 مليون دولار.

27- لدائن، بقيمة 519.451 مليون دولار.

28- حديد سيلكون، بقيمة 1.414 مليون دولار.

29- مولاس، بقيمة 6.087 مليون دولار.

30- بروبان مسيل، بقيمة 98.101 مليون دولار.

31- منتجات ألبان، بقيمة 189.002 مليون دولار.

32- خضر مجمدة، بقيمة 92.926 مليون دولار.

33- بصل مجفف، بقيمة 19.459 مليون دولار.

34- عجائن ومحضرات غذائية، بقيمة 408.146 مليون دولار.

35- أدوية ومحضرات صيدلة، بقيمة 141.547 مليون دولار.

36- أسمدة، بقيمة 661.820 مليون دولار.

37- مستحضرات عطور وتجميل، بقيمة 67.492 مليون دولار.

38- صابون ومحضرات تنظيف، بقيمة 195.581 مليون دولار.

39- مغاطس وأحواض من لدائن "بلاستيك"، بقيمة 49.777 مليون دولار.

40- إطارات وأنابيب، بقيمة 57.866 مليون دولار.

41- ورق صحى، بقيمة 112.666 مليون دولار.

42- كتب وصحف، بقيمة 5.005 مليون دولار.

43- أقمشة قطنية، بقيمة 100.933 مليون دولار.

44- سجاد وكليم، بقيمة 163.754 مليون دولار.

45- ملابس جاهزة، بقيمة 907.385 مليون دولار.

46- أصناف من مواد نسجية، بقيمة 150.367 مليون دولار.

47- أحذية، بقيمة 3.255 مليون دولار.

48- بلاط وأدوات صحية، بقيمة 138.671 مليون دولار.

49- قضبان وأسلاك من حديد، بقيمة 116.035 مليون دولار.

50- قضبان وزوايا ألمونيوم، بقيمة 108.575 مليون دولار.

51- أثاث، بقيمة 188.953 مليون دولار.

52- منتجات مسطحة من حديد، بقيمة 99.985 مليون دولار.

53- مصنوعات من بلاستيك، بقيمة 126.715 مليون دولار.

54- سكر مكرر، بقيمة 110.611 مليون دولار.

55- طاقة كهربائية، بقيمة 9.605 مليون دولار.