وزير الاتصالات: المجتمع يحتاج إلى نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات

كتب – تامر إسماعيل – بعثة اليوم السابع

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا هو عصر الشباب.مشيرا إلى الإنترنت أصبح أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله.

وألقى "طلعت"، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسة "العالم الرقمي كمجتمع مواز..كيف يفرض سيطرته على عالمنا الواقعي"، المنعقدة صباح اليوم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، الضوء على دور الحكومة في التعامل مع الإنترنت عبر توفير تكنولوجيا لحماية الأشخاص عبر الإنترنت وحماية خصوصية المواطنين بشكل جيد.

وأشار وزير الإتصالات، إلى أن دور الحكومة فيما يتعلق بتطوير استخدام الانترنت يكون عبر مدخلين رئيسيين، الأول يتعلق بإصدار القوانين والتشريعات المختلفة وعلى رأسها قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية لحماية كل أطراف عملية البيع سواء تاجر أو متسوق، وهو الإطار الأول لتحقيق حياة إلكترونية أفضل للمواطنين.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن المدخل الثاني يتعلق بكفاءة الوصول إلى الإنترنت عبر تطوير البنية التحتية للوصول إلى الإنترنت بكفاءة وسرعة عالية طوال الوقت.

وقال الوزير إن المجتمع يحتاج إلى نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات لأن بعض الأشخاص يستخدمون الإنترنت ولكن ليس لديهم علم حول الثقافة الحاكمة للاستخدام، مشيرا إلى أنه أكبر معيار لنجاح الشخص عبر الإنترنت هو تأثير هذا الشخص، وأن يكسر المزيد من الأشخاص حاجز التكنولوجيا.

وشدد على أن الإنترنت أصبح أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله، لافتًا إلى ضرورة تثقيف كبار السن على استخدامه، فضلًا عن استخدام الإنترنت في أمر نافع كالبحث عن عمل أو الحصول على دورات تدريبية عبر التثقيف بدلًا من الاستخدامات السلبية.