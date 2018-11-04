وزيرة باكستانية تسلم وزير الخارجية رسالة من الرئيس الباكستانى إلى السيسى

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية "سامح شكري" اليوم الأحد وزير خارجية ليبيريا "جبهيزوندار فيندلي" على هامش فعاليات منتدى شباب العالم 2018 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وفى لقاء منفصل التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاحد مع وزيرة الدولة للتغير المناخي الباكستانية "زارتاج جول"، حيث سلمت الوزيرة نظيرها المصري رسالة من الرئيس الباكستاني إلى رئيس الجمهورية تتناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن في كافة المجالات

وقال المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية ، استهل اللقاء بالإعراب عن تهانيه لنظيره الليبيري بتوليه مهام منصبه، مُتمنياً له التوفيق والسداد، ومعرباً عن تطلعه للعمل معه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التعاون على ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير "شكري" أعرب عن تثمين مصر للعلاقات التاريخية التي تربط البلديّن، حيث كانت مصرمن أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع ليبيريا في عام 1957. كما أشار وزير الخارجية إلى تطلع مصر لزيارة رئيس ليبيريا إلى القاهرة لتطوير العلاقات بين البلدين، وانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة لمناقشة كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي على رأسها تعزيز التبادل التجاري بين الدولتيّن.

وأشار حافظ إلى أن الوزير "شكري" أعرب عن حرص مصر على زيادة تواجُد الشركات المصرية في ليبيريا، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، لليبيريا.

من جانبه، أعرب وزير خارجية ليبيريا عن تقديره للعلاقات التي تربط البلدين، مشيراً إلى تطلع بلاده لتقديم مصر مساعدات في المجالات المختلفة، خاصة في مجالات الزراعة والبنية التحتية والمعادن؛ كما دعا الشركات المصرية للاستثمار في ليبيريا، وهو ما أمن عليه "شكري"، مؤكداً على أن مصر تحرص على تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة مع ليبيريا.