وزيرة إماراتية عن منتدى شرم الشيخ: تجمّع يؤكد أهمية دور الشباب العربي

كتب- هاشم الفخرانى

نشرت شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب صورة لها وهى تصافح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمنتدى شباب العالم المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ .

وقالت عبر "تويتر" سعدنا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشاركتنا في #منتدى_شباب_العالم... تجمّع يؤكد على أهمية دور الشباب العربي في تنمية أوطاننا، وعلى ثقة قيادات العالم العربي في الشباب.



الامارات

وكانت وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب،أكدت إن الإمارات تعتز بتجربتها في تمكين المرأة والشباب وإعطائهم منصة لرسم المستقبل، موضحة أن أكثر من 65% من الحكومة الاتحادية في الإمارات نساء في مناصب قيادية.

وأضافت المزروعي خلال كلمتها في منتدى شباب العالم والمقام بمدينة السلام في شرم الشيخ، أن الشباب الإماراتي في مناصب قيادية داخل أجهزة الدولة وهم دائما قادرون على القيام بدور فعال في دعم الشباب.