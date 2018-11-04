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نيابة الهرم تطلب التحريات حول إصابة طفل صدمته سيارة أثناء خروجه من مدرسته

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:29 م
نيابة الهرم تطلب التحريات حول إصابة طفل صدمته سيارة أثناء خروجه من مدرسته مدرسة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول صدم سائق سيارة نصف نقل لطفل أمام مدرسة بمنطقة الهرم بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالة الطفل؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابته، وبدأت التحقيق مع المتهم.

وكشفت التحقيقات، أنها أثناء خروج الطفل من مدرسته، صدمه سائق سيارة نصف نقل اثناء مروره مصادفةً من موقع الحادث، فسقط الطفل على الأرض، وفر السائق هاربًا، فيما تولى الأهالى نقل الطفل إلى المستشفى لإسعافه.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا بإصابة طفل صدمته سيارة أمام إحدى المدارس بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عبور الطفل الطريق صدمته سيارة نصف نقل، وبنشر الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط السائق المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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