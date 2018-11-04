نائب بريطانى: الحوثيون خطر على العالم.. والسعودية تتعرض لحملة عدوانية

إيمان حنا

قال رئيس لجنة التدقيق فى مبيعات الأسلحة البريطانية النائب البرلمانى جراهام جونز، عن حزب العمال والذى يرأس لجان مجلس العموم البريطانى، إن الحوثيين المتمردين هم سبب الأزمة الإنسانية القاسية التى تتعرض لها اليمن حاليا، وهناك حملة عدوانية ضد السعودية لاتهامها فى حرب اليمن، حسبما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.

وطبقا للصحيفة قال جونز، لبرنامج "بى بى سى راديو 4"، إن جماعة الحوثى المسلحة تعد أكبر تهديد على كوكب الأرض وخطر يواجه العالم ، مضيفا أن سفراء الدول فى الأمم المتحدة أجمعوا على دعم الشرعية اليمنية وأن تحقيق السلام يأتى عبر إيقاف تقدم جماعة الحوثى

وأشار جونز إلى التهديدات التى تتعرض لها المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية التى تطلقها جماعة الحوثى المدعومة من إيران، حيث تعرضت المملكة السعودية لأكثر من 200 صاروخ من قبل الجماعة الحوثية وهى صناعة إيرانية .