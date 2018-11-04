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ميكانيكى يقتل قهوجى بسبب خلافات مالية فى كرداسة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:54 م
ميكانيكى يقتل قهوجى بسبب خلافات مالية فى كرداسة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على ميكانيكى لاتهامه بقتل قهوجى بكرداسة، بسبب خلافات مالية، وجارى تكثيف التحريات لضبط شريك المتهم الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم المضبوط إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد خالد كامل ، مأمور مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الإعتداء عليه من جانب شخصين ، فإنتقل المقدم إسلام سمير،   رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة إلى موقع الجريمة، وتبين من خلال التحريات التى أجراها، أن المجنى عليه يعمل قهوجى، اعتدى عليه ميكانيكى دراجات بخارية وصديقه، بسبب خلافات مالية، مما أسفر عن إصابته بطلق نارى،نتج عنه مقتله ، وتمكن رجال المباحث من ضبط الميكانيكى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

وفى ذات السياق انتقل الرائد أحمدعبد العزي ،ز ومحمد حسن خبيرى الأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وجمع الأدلة وفوارغ السلاح النارى ، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة لضمه للتحقيقات التى تجريها بشأن الحادث.


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