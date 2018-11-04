video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثين إرهابيين بالعراق

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:12 م
مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثين إرهابيين بالعراق الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد مصدر بالشرطة العراقية، اليوم الأحد، بمقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد.

وقال المصدر فى تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية إن العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدينة الصدر على أحد عربات الباعة المتجولين مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف المصدر، إن العبوة الثانية كانت موضوعة على جانب طريق منطقة المشتل شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين بجروح.

وعلى صعيد آخر ، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالي العراقية، اليوم، أن 3 من الحراس الليليين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية بعقوبة.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز العراقية- إن حارسا ليليا قتل وأصيب اثنين آخرين بجروح، في هجوم شنه تنظيم داعش عليهم قرب قرية الحد الأخضر في أطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يرفض تدخل واشنطن فى شئونه بعد تعليقات أمريكية بشأن إيران على "تويتر"

العراق : اعتقال عناصر قيادية من "داعش" بمحافظة كركوك

العراق

بغداد

مدينة الصدر




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة