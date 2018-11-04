مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثين إرهابيين بالعراق

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أفاد مصدر بالشرطة العراقية، اليوم الأحد، بمقتل 4 مدنيين وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد.

وقال المصدر فى تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية إن العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدينة الصدر على أحد عربات الباعة المتجولين مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف المصدر، إن العبوة الثانية كانت موضوعة على جانب طريق منطقة المشتل شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين بجروح.

وعلى صعيد آخر ، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالي العراقية، اليوم، أن 3 من الحراس الليليين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي في قرية بعقوبة.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز العراقية- إن حارسا ليليا قتل وأصيب اثنين آخرين بجروح، في هجوم شنه تنظيم داعش عليهم قرب قرية الحد الأخضر في أطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث.