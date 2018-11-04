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مقتل 10 اشخاص جراء الفيضانات في جزيرة صقلية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:16 ص
مقتل 10 اشخاص جراء الفيضانات في جزيرة صقلية فيضانات
أ ش أ
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لقي عشرة أشخاص، بينهم تسعة من عائلة واحدة، مصرعهم بسبب الفيضانات التى اجتاحت عاصمة جزيرة "صقلية" (باليرمو) حيث ارتفع منسوب المياه فى نهر المدينة بسرعة بسبب هطول كمية كبيرة من الأمطار فى المنطقة.
وذكر راديو فرنسا الدولى اليوم /الأحد/ أن عمال الإنقاذ فى جزيرة صقلية تمكنوا من انتشال 9 جثث (بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و3 سنوات و15 عاما) من منزل واقع فى (كاستلداتشا) بالقرب من العاصمة (باليرمو) غمرته المياه فى أعقاب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة، مضيفا أنه تم العثور على جثة شخص آخر فى بلدة (فيكارى).
وكان أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم - الأسبوع الماضى - جراء العواصف والأعاصير والفيضانات والانهيارات الطينية التى شهدتها أنحاء إيطاليا.


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فيضانات

جزيرة صقلية

باليرمو

راديو فرنسا الدولى

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