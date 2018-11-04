مقتل إرهابيين اثنين إثر اشتباكات مع قوات الأمن الهندية

نيودلهى (أ ش أ)

لقى إرهابيان اثنان مصرعهما بالشطر الهندى من إقليم كشمير المعروف باسم ولاية "جامو وكشمير" إثر اشتباكات مع قوات الأمن الهندية.

وذكرت قناة "دى دى نيوز" الهندية اليوم الأحد أن الاشتباكات اندلعت ليلا بعدما أطلقت قوات الأمن عملية بحث وفرضت طوقا أمنيا بعد ورود معلومات حول اختباء مجموعة من الإرهابيين بقرية "خودبورا".

وتابعت الشبكة أن الإرهابيين أطلقوا النيران فور ظهور قوات الأمن ما أدى لاشتباكات أسفرت عن مقتل الإرهابيين الاثنين.

يشار إلى أن الهند وباكستان تتقاسمان السيادة على إقليم كشمير المتنازع عليه ليصبح هناك شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير" وذلك منذ بداية الصراع عليه بين الجانبين بعد استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947. ويطالب المتمردون بتوحيد كشمير تحت الحكم الباكستانى أو الاستقلال به كدولة منفصلة.