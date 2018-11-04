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مصرع طفلة سقطت مع أمها من دراجة بخارية بالدقهلية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:18 م
مصرع طفلة سقطت مع أمها من دراجة بخارية بالدقهلية جثة
الدقهلية شريف الديب
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لقيت طفلة بقرية درين التابعة لمركز نبروة مصرعها عقب سقوطها مع والدتها من على دراجة بخارية يقودها الأب بعد أن أمسكت الإطارات بملابس الأم واسقطتها على الارض ومعها ابنتها.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز نبروه من مستشفى نبروة المركزي، بوفاة الطفلة "اية ع ط "،  ٣ سنوات، ومقيمة بقرية درين بنبروه.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وبسؤال والدها قرر أنه اثناء استقلاله دراجته النارية وخلفه زوجته التى تحمل نجلته لف السير الحديدى للدراجة النارية على ملابس زوجته قبل سقوطها والطفلة فحدثت إصابة الطفلة التى أودت بحياتها، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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