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مصرع شخصين فى انهيار جزئى لمخزن تابع لشركة أمازون فى بالتيمور الأمريكية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:38 ص
مصرع شخصين فى انهيار جزئى لمخزن تابع لشركة أمازون فى بالتيمور الأمريكية عناصر من الشرطة الأمريكية
(رويترز)
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قال لارى هوجان حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية، وشركة أمازون، السبت، إن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما فى انهيار جزئى، لمخزن توزيع تابع للشركة فى بالتيمور، نتج عن سوء الأحوال الجوية.

وقال هوجان فى تغريدة على تويتر "أقدم التعازى لأسرتى الضحيتين وأصدقائهما".

ووفقا لهوجان وبيان صدر عن مسؤول تنفيذى فى أمازون فإن الحادث وقع فى ساعة متأخرة من يوم الجمعة، حيث اجتاحت أكبر مدينة فى ماريلاند رياح شديدة وأمطار.

وقال ديف كلارك، وهو نائب رئيس أمازون للعمليات، على تويتر "الليلة الماضية، أثر الطقس السيء على واحدة من منشآتنا فى بالتيمور مما أدى إلى وفاة شخصين".

 

 


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