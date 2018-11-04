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مدبولى ينقل تحيات الرئيس لنظيره الصينى.. وشى جين بينج: السيسي صديق عزيز

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:11 م
مدبولى ينقل تحيات الرئيس لنظيره الصينى.. وشى جين بينج: السيسي صديق عزيز الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
رسالة شنغهاي: هند مختار
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دعا الرئيس الصينى شى جين بينج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مأدبة عشاء، أقامها على شرف الضيوف المشاركين  فى المعرض الصينى الدولى للاستيراد، والذى يقام بمدينة شنغهاى الصينية. 
 
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى للرئيس الصينى بالشكر على الحفاوة البالغة بالوفد المصرى المشارك فى المعرض، كما أبلغه تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشكره على اختيار مصر ضمن عدد من الدول كضيوف شرف المعرض. 
 
ورحب الرئيس الصينى شى جين بينج برئيس الوزراء المصرى، ونقل معه تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أنه صديق عزيز، ومصر تعد شريكا رئيسيا للصين. 
 
وخلال حفل العشاء ألقى شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، كلمة تقدم فيها بالترحيب بالضيوف من رؤساء الدول والحكومات، وذلك بالاصالة عن نفسه، والإنابة عن الحكومة والشعب الصينى. 
 
وأشار خلال كلمته إلى أن المعرض الصينى الدولى للاستيراد، الذى سيفتتح غدا ستعرض فيه أكثر من 170 دولة منتجاتها أمام العالم، وستتواصل أكثر من 3600 شركة مع عملائها حول العالم، مضيفا: سنبذل قصارى جهودنا لتمكين أصدقائنا فى جميع الدول من التمتع بأفضل تجرية فى هذا المعرض. 
وخلال حفل العشاء عزفت الاوركسترا السيمفونية بشنغهاى عددا من المقطوعات الموسيقية الوطنية، منها المقطوعة الموسيقية المصرية "مصر أمنا".
 
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