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محافظ القاهرة: تعميم مبادرة فتح منافذ لبيع الخضر بجميع الأحياء

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:09 م
محافظ القاهرة: تعميم مبادرة فتح منافذ لبيع الخضر بجميع الأحياء جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كنب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال، صباح اليوم منافذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والتى تنظمها محافظة القاهرة بمعظم احياء العاصمة بالتنسيق مع تجار سوق العبور فى اطار جهود المحافظة لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار ورفع اعباء المعيشة عن المواطنين وخاصة محدودى الدخل ، وتابع المحافظ سير الاعمال بالمنافذ الثابتة لبيع السلع والخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية بأحياء المطرية والسلام  ، والتى شهدت اقبالاَ جماهيرياَ مكثفاَ منذ انطلاقها  ولاقت استحساناَ وإشادة من جمهور المواطنين ، حيث قدمت المبادرة توفير الخضروات والفاكهة بالأسعار الاتية  ( البطاطس ب6 جنيهات ــ والطماطم ب5 ــ والبصل والليمون بــ 5 ــ والثوم بـ 4 ــ والرومان والجوافة بـ 5 ــ والبرتقال بــ 4 جنيهات )
     وأعرب المحافظ عن سعادته بانطلاق تلك المبادرة الاجتماعية التى نظمتها اجهزة محافظة القاهرة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية مخفضة ( أسعار الجملة ) ، والتى تأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم وخاصة الفئات محدودى الدخل ، وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لضبط الاسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار من المستغلين والمتحكمين فى قوت واحتياجات المواطنين ، مشيراَ الى انه نظراَ لإقبال وإشادة الجماهير بالمبادرة  جار تعميمها بكافة احياء القاهرة ، بعد اختيار رؤساء الاحياء للنقاط والمواقع المميزة لمنافذ البيع فى نطاق احيائهم بما لا يتعارض مع سيولة الحركة المرورية او يتسبب فى احداث تكدسات جماهيرية تعطل حركة المواطنين .
 
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (3)
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (3)

جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (4)
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (4)

جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (5)
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (5)

جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (6)
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (6)

جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (7)
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (7)

جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (8)
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (8)

جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (9)
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (9)

جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (10)
جانب من جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة (10)

 


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