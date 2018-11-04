محافظ الإسماعيلية يتفقد قرية الأمل ووادى التكنولوجيا بالقنطرة شرق



قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية بزيارة ميدانية لمركز ومدينة القنطرة شرق لتفقد ومتابعة سير وانتظام العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتى رافقه خلالها بعض القيادات التنفيذية فى المحافظة.

وتفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات وأطمئن على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة ومستوى التعليم والطلاب والمعلمين.

وخلال الزيارة أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود جميع القائمين على العمل بالمدرسة ومستوى النظافة العامة ونسبة حضور الطلاب كما أمر بصرف مبلغ 10 آلاف جنيها دعمًا للمدرسة منه 5 آلاف جنيهًا تخصص لدعم أنشطة رياض الأطفال و5 آلاف تخصص لبند أعمال الصيانة والتطوير كما أمر بصرف مكافأة تشجيعية بمبلغ 500 جنيهًا للطفلة ملك أحمد ضاحى الطالبة بالصف الأول الابتدائي لتميزها فى آداء الشعر ومبلغ 500 جنيهًا مكافأة للطالبة دينا محمد رشدى بالصف الثانى الثانوى لإلقائها المتميز لقصيدة شعرية فى حب مصر.

كما تضمنت جولة المحافظ زيارة وتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزى فى حضور الدكتور مينا حليم، مدير عام المستشفى ولفيف من الأطباء والعاملين وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والمعامل والأشعة والعلاج الطبيعى وقسم غسيل الكلى والصيدلية ومخازن الأدوية والتقى بالأطباء والممرضين والإداريين وعدد من المرضى.

وأشاد المحافظ بنظافة المستشفى ومستوى الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر كافة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأوصى بضرورة الحرص على حسن معاملة المرضى وذويهم كما أعطى توجيهات بضرورة الالتزام بتواجد طبيب العمليات وطبيب التخدير على مدار الـ24 ساعة وتوافر أرصدة الأدوية لفترة ثلاثة أشهر قادمة على الأقل.

وفى ختام زيارة المحافظ للمستشفى أمر بصرف مبلغ 10 آلاف جنيها مكافأة للعاملين بالمستشفى.

وفى سياق متصل قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات خلال زيارته لمركز القنطرة شرق بزيارة وتفقد مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين وتفقد القرية والمساحات المنزرعة والوقوف على سير وانتظام العمل بهذا المشروع الذى يعد باكورة المشروع القومى الكبير لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واختتمت جولة محافظ الإسماعيلية بزيارة وتفقد مشروع وادى التكنولوجيا بشرق القناة فى حضور الدكتورة نعيمة محب وذلك لمتابعة تنفيذ واستكمال أعمال البنية الأساسية وتوصيل المرافق للمرحلة العاجلة من المشروع ودفع عجلة العمل به وتذليل اى معوقات.