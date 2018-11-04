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محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابا بحادث أوتوبيس النفايات الخطرة من المستشفى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:40 م
محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابا بحادث أوتوبيس النفايات الخطرة من المستشفى جانب من زيارة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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زار الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مصابى حادث إنقلاب الأتوبيس التابع لإدارة النفايات الخطرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمستشفى العامرية العام، للإطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم. بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

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وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على جميع مصابى الحادث الذى تسبب فى إصابة ٢٤ موظفا تنوعت اصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، مؤكدا أنه تم توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيرا إلى خروج ١٦ حالة منهم بعد تلقيهم الرعايا الطبية اللازمة، متابعا أن باقى المصابين والبالغ عددهم ٨ مصابين، حالاتهم مستقرة ومن المتوقع خروجهم غدا وفقا للتقارير الطبية.

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واستفسر المحافظ من المصابين عن وجود أى احتياجات لهم، لسرعة تنفيذها فى الحال، مشيدا بمستشفى العامرية العام وتقديمها الخدمات الطبية على أعلى مستوى.

ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام.

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على الصعيد ذاته، أكد المحافظ أنه بمجرد ورود بلاغ بوقوع الحادث تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالتوجه الفورى الى موقع الحادث الذى أسفر عن إصابة ٢٤ موظفا مشددا على جميع المسئولين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير العناية الطبية اللازمة للمصابين.

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