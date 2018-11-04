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مبعوث بوتين يبحث مع الأسد تذليل العوائق امام تشكيل اللجنة الدستورية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:07 م
مبعوث بوتين يبحث مع الأسد تذليل العوائق امام تشكيل اللجنة الدستورية بشار الاسد
أ ف ب
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   أطلع مبعوث الرئيس الروسى الخاص الى سوريا ألكسندر لافرنتييف الأحد الرئيس بشار الأسد على مباحثات قمة اسطنبول حول سوريا، والتي انتهت بالدعوة الى تشكيل اللجنة الدستورية "قبل نهاية العام" في إطار المساعي لتسوية النزاع السوري.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد بحث خلال لقائه مع لافرنتييف والوفد المرافق "موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي". وتم الاتفاق "على مواصلة العمل المشترك بين روسيا وسوريا من أجل إزالة العوائق التي ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة".

وأوردت أن لافرنتييف وضع الأسد في "صورة مباحثات القمة الرباعية التي عقدت مؤخراً في اسطنبول والجهود التي تبذلها موسكو مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية بغية تذليل العقبات التي تقف أمام إحراز تقدم في المسار السياسي يساهم في إنهاء الحرب على سوريا".

وعقدت في 27 أكتوبر قمة رباعية غير مسبوقة في اسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا بيانها الختامي الى تشكيل اللجنة الدستورية "قبل نهاية العام"، وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى سوريا.

ويظهر واضحاً اليوم الدفع باتجاه الحل السياسي للنزاع السوري انطلاقاً من الدعوة لتشكيل اللجنة الدستورية، الناتجة من مؤتمر حوار سوري رعته روسيا في سوتشي في يناير الماضي، وأوكل للمبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا مهمة تشكيلها، على أن تضم 150 عضواً وتجتمع في جنيف.

وقدمت كل من دمشق والمعارضة، لائحة بأسماء خمسين ممثلاً عنها، في وقت باءت مساعي دي ميستورا، الذي يتوجب عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين اسماً، بالفشل. ولم يعد أمامه كثير من الوقت بعدما أعلن أنه سيتخلى عن منصبه في نهاية الشهر الحالي.

 


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