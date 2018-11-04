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مباحث المعادى تضبط عاطلان أثناء سرقة فيلا دكتور بجامعة القاهرة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:05 م
مباحث المعادى تضبط عاطلان أثناء سرقة فيلا دكتور بجامعة القاهرة المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
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ألقت الخدمات الأمنية من قوة تأمين المعادى، والمعينين خدمة سفارة بوركينا فاسو، القبض على شخصين  أثناء خروجهما من أحد الفيلات المجاورة يستقلان عربة كارو، أمكن ضبطهما وتبين أنهما كلاً من "البدرى م م" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم "سرقة"، والمحكوم عليه فى 2 حكم حبس جزئى "سرقة" بإجمالى حبس 8 شهور، و"شريف ع م" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 974 لسنة 2018م المعادى "أحداث".

 

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما (  أجنة حديدية ، 200 كتاب جامعي " دراسات مستخدمة في التمويل والاستثمار د / أحمد سعد جامعة القاهرة )، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن فيلا ملك "أحمد س ع" 60 سنة، دكتور بجامعة القاهرة، بأسلوب "كسر باب المخزن" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزتهما.

 

وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التى باشرت التحقيق.


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