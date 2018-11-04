لأول مرة.. تطبيق شهادة معايير المحاسبة الدولية باللغة العربية

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور فريد فوزى نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أنه سيتم تطبيق شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع الحكومى ووحدات الجهاز الإدارى والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام باللغة العربية (CERTIPSAS)، لأول مرة، وذلك تطبيقاً لبروتوكول التعاون بين الاتحاد وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بانجلترا.

وأضاف فريد فوزى فى بيان مساء اليوم أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام افتتح فعاليات اليوم العلمى الثامن لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والذى عقد تحت رعايته ورعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية ، بحضور حاتم القواسمى رئيس الاتحاد ، لافتا إلى أن البيان الختامى لأعمال اليوم العلمى أكد أهمية الاستمرار فى تطوير معارف ومهارات وقدرات مدققى الحسابات العرب لدورهم الفاعل فى تنشيط وجذب الاستثمارات بما يساهم فى تطوير الاقتصاديات العربية، والعمل على متابعة المفاهيم والتطبيقات الحديثة فى مجال المحاسبة والمراجعة.

وبحسب البيان فقد شارك فى أعمال المؤتمر ممثلى المنظمات المهنية العربية الأعضاء بالاتحاد المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة وعدد 150 من قيادات المال والأعمال والمحاسبة والمراجعة ومدققى الحسابات من مصر وتونس والسودان والجزائر ولبنان وفلسطين والأمارات العربية والبحرين والكويت واليمن والسعودية، وقد ناقش الحاضرون الموضوعات المتعلقة بأستخدام تكنولوجيا المعلومات فى مجال التمويل وأعمال التدقيق، والحديث فى المعايير الدولية للمحاسبة أرقام (9، 10، 16) ونظم المراجعة الداخلية ودورها فى تحسين الأداء.