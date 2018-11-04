"كوب مياه نظيف".. مبادرة لـ "مياه القليوبية" للتوعية بترشيد استهلاك المياه بالمدارس (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، تنظيم حملات توعوية بالمدارس على مستوى المحافظة، للتوعية بضرورة الترشيد فى استهلاك المياه تحت عنوان "كوب مياه نظيف"، حيث بدأت الحملة، اليوم الأحد، بفرع شبين القناطر برئاسة المهندس عادل عبد العظيم مدير عام الفرع.

وأوضحت الشركة، أن الحملة تهدف توعية الطلاب والقائمين بالعملية التعليمية على ترشيد استهلاك مياه الشرب، حيث توجهت لجنة من فريق التوعية بفرع الشركة بمدينة شبين القناطر إلى مدرسة الشهيد أحمد محمد أحمد حيدر الرسمية للغات بطحا نوب، لشرح وتوضيح أهمية المياه وضرورة ترشيد استخدامها.

ومن ناحيته أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن الحملات تهدف إلى التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحىن والتأكيد على قرار محافظ القليوبية بتوقيع غرامة ألف جنية للاستخدام المفرط لمياه الشرب ورش الشوارع.



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (1)



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (2)



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (3)



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (4)



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (5)



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (6)



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (7)



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (8)



مبادرة لـ مياه القليوبية للتوعية بترشيد استهلاك المياه (9)