فيديو ..محافظ كفرالشيخ يخاطب وزير الزراعة بتخصيص 17 قيراط لإقامة رافع صحى

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم مخاطبة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، لتخصيص قطعة أرض بمساحة 17 قيراط لإقامة رافع صحى بقرية البكاروة بسيدى سالم، لافتاً أن مشروع الصرف الصحى قد تأخر وكان يجب تنفيذه وإنهاء جميع معوقاته بشكل أو بآخر.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه خاطب وزير الزراعة قائلاً "بأن الجمعية الزراعة بقرية البكاروة الشرقية المقامة على مساحة ٢٣ قيراط منها ١٧قيراط مبانى للجمعية والباقى ٦ قيراط خالية، ونأمل الموافقة على تخصيص قطعة أرض من القطع الخالية عبارة عن ١٥*١٥متر لإقامة رافع صرف صحى لقرية البكاروة الشرقية كخدمة لأهالى المنطقة "، مكلفاً المهندس عبد الرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة، بمتابعة الإجراءات.