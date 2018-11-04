video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو ..محافظ كفرالشيخ يخاطب وزير الزراعة بتخصيص 17 قيراط لإقامة رافع صحى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:56 م
فيديو ..محافظ كفرالشيخ يخاطب وزير الزراعة بتخصيص 17 قيراط لإقامة رافع صحى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم مخاطبة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، لتخصيص قطعة أرض بمساحة 17 قيراط لإقامة رافع صحى بقرية البكاروة بسيدى سالم، لافتاً أن مشروع الصرف الصحى قد تأخر وكان يجب تنفيذه وإنهاء جميع معوقاته بشكل أو بآخر.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه خاطب وزير الزراعة قائلاً "بأن الجمعية الزراعة بقرية البكاروة الشرقية المقامة على مساحة ٢٣ قيراط منها ١٧قيراط مبانى للجمعية والباقى ٦ قيراط خالية، ونأمل الموافقة على تخصيص قطعة أرض من القطع الخالية عبارة عن ١٥*١٥متر لإقامة رافع صرف صحى لقرية البكاروة الشرقية كخدمة لأهالى المنطقة "، مكلفاً المهندس عبد الرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة، بمتابعة الإجراءات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 3 ماكينات تقليب سماد لمصانع تدوير المخلفات

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

وزارة الزراعة

صرف صحى

قرية البكاروة

سيدى سالم

وزير الزراعة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة