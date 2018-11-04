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فيديو.. محافظ أسوان يقدم العزاء لأسرة شاب دفع حياته ثمناً لشهامة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:23 م
فيديو.. محافظ أسوان يقدم العزاء لأسرة شاب دفع حياته ثمناً لشهامة محافظ أسوان خلال تقديم واجب العزاء
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واجب العزاء لأسرة الشاب مينا سمير كامل، بمقر جمعية مارى مينا بمدينة أسوان، بعد أن حاول الشاب استيقاف لص سرق هاتف محمول من أحد الأشخاص وفر هارباً قبل أن يطعن الشاب بمطواة لمحاولة استيقافه فى السوق التجارى.
 
 
وقال محافظ أسوان، فى بيان له، إن الشاب مينا سمير، ضرب أروع الأمثلة فى الشجاعة والتضحية والشهامة عقب تصديه لمحاولة هروب لص مسجل خطر قام بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص والذى بادره بطعنة نافذة أدت لوفاته وتمكن الأهالي بعد ذلك من ضبط اللص وتسليمه للشرطة.
 
وأثناء تقديمه واجب العزاء أشار المحافظ |ن  إلى أن حق مينا ،  لن يضيع وسيأخذ الجانى جزاؤه بالقانون ، مؤكداً  أن ما قام به الشاب مينا يعطى المثل والقدوة فى الرجولة و الإيجابية والنموذج فى شهامة وجدعنة أبن البلد فى الزود عن الأخريين ونجدتهم.
 
رافق المحافظ أثناء تقديم واجب العزاء، اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب أعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية من الأوقاف والأزهر، وممثلى الأحزاب والمرأة والمجتمع المدنى.

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