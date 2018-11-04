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فيديو.. تقدم قوات الجيش اليمنى فى الحديدة والبيضاء وتحرير كلية الهندسة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:13 م
فيديو.. تقدم قوات الجيش اليمنى فى الحديدة والبيضاء وتحرير كلية الهندسة الوضع فى اليمن
إيمان حنا
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أحرزت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربي، اليوم، تقدما ميدانيا فى جبهة الساحل الغربى بمدينة الحديدة ، وسط انهيار وخسائر كبيرة فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية، حسبنا أورد المركز الإعلامى للجيش اليمنى.

وأكد مصدر عسكرى أن قوات الجيش الوطنى تمكنت اليوم من تحرر كلية الهندسة وتقترب من تحرير مدينة الصالح، بعد أن تمكنت يوم أمس من تحرير شارع الخمسين، ودوار يمن موبايل.

 

وأضاف المصدر، بأن المعارك أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية وإصابة المئات فى عدة مناطق خلال المعارك المتواصلة.

وكانت قوات الجيش اليمنى قد أطلقت عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مدينة الحديدة من مليشيات الحوثى الانقلابية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، بالتزامن مع عمليات عسكرية مماثلة فى محافظات البيضاء وصعدة وحجة، حيث تمكنت القوات من تحرير مناطق واسعة وسط انهيار غير مسبوق فى صفوف المليشيات.

ومن جانب آخر أكد قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تحرير "جبل دير" الاستراتيجي وهو أعلى هيئة حاكمة في الثلاث المديريات بمحافظة البيضاء وهي "الملاجم والوهيبة وقانية" وغيرها من المواقع المهمة.

وأضاف أن هذه الانجازات جاءت بفضل تضحيات أبطال الجيش حيث تم اكتساح جبل دير وما حوله في 4 ساعات، وتبلغ مساحة الجبل أكثر من 18 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى صعوبة الجبال التي تم تحريرها.

وذكر أن خسائر مليشيات الحوثي الانقلابية بلغت الكثير والجثث الحوثية لا تزال ملقاة في الشعاب والأودية، فيما تم أسر خمسة من عناصر المليشيات، فيما تمكن أبطال الجيش من استعادة الكثير من الأسلحة التي نهبتها المليشيات من معسكرات الجيش ومنها: مدفع 120، 106 ، وعيار 14 وغيرها من الأسلحة المختلفة.

 

 

 


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