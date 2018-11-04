فيديو ..الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو استروكس بالدقى

ينشر اليوم السابع فيديو ، نجاح مديرية أمن الجيزة ، في ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس بدائرة قسم شرطة الدقى.جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة والخروج على القانون والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها والإتجار بها .
وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الدقى قيام "أحمد.س.ص" عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ا، متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعثر بحوزته على (5كيلو جرام لمخدر الإستروكس ، 20 هاتف محمول ، مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والهواتف للإتصال والترويج على عملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
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