فيديو ..الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو استروكس بالدقى

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

ينشر اليوم السابع فيديو ، نجاح مديرية أمن الجيزة ، في ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس بدائرة قسم شرطة الدقى.جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة والخروج على القانون والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها والإتجار بها .