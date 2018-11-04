"فاروس" تبقى على توصياتها بزيادة الوزن النسبى لسهم "سيدى كرير"

كتب هانى الحوتى

أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الوزن النسبى، للسعر المستهدف لسهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات عند 42.80 جنيه للسهم؛ وتبلغ مساهمة سيدى كرير 27.83 للسهم، ومشروع البولى بروبلين عند 14.97 جنيه للسهم، مضيفا أنه سيراقب تطورات هوامش الربحية، وفى حالة استمرار الانخفاض، قد يؤدى إلى مراجعة لخفض توقعاتها عن نتائج الشركة.

وأرجع فاروس، فى تقرير بحثى، عن سهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، تحقيق الشركة مبيعات بقيمة 1,485 مليون جنيه عن الربع الثالث من عام 2018، منخفضة -1% ربعيًا ومرتفعة 107% سنويًا، واستقرار الأداء الربعى نسبيًا إلى كل من التحسن الهامشى فى معدل استخدام البولى إيثلين (بالمقارنة مع المعدل الجيد البالغ 96% فى الربع الثانى)، وانخفاض أسعار البولى ايثيلين بنسبة 3.7% ربعيًا (حيث بلغ متوسطه 1,308 دولار/للطن نتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية فى الولايات المتحدة).

وأضاف أما على أساس سنوى، جاءت زيادة الإيرادات مبررة نتيجة انخفاض قاعدة المقارنة بعد اندلاع حريق فى إحدى وحدات تكسير الإيثلين فى الربع الثالث 2017، الذى أثر تأثيرًا كبيرًا على العمليات التشغيلية.

كما أرجع فاروس، انخفاض صافى أرباح سيدى كرير ليبلغ 241 مليون جنيه (-39% ربعيًا، +151% سنويًا)، إلى أولا تأثير قاعدة الأساس المرتفع، حيث إن حصة سيدى كرير فى الأرباح السنوية لشركة إيثيدكو يتم وضعها فى الاعتبار كليًا فى الربع الثانى من كل عام، ثانيا التكاليف المرتفعة يمتد تأثيرها على صافى الأرباح، مضيفا أن التحسن السنوى يعتبر نتيجة لتوقف العمليات غير المتوقع فى الربع الثالث لعام 2017، إذا استمرت الهوامش فى الانخفاض، لن تحقق توقعاتنا لصافى الإيرادات عن عام 2018.

وأشار فاورس، إلى أن جودة اللقيم تظل مشكلة أمام شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لأنها مازالت تضغط على هوامش الشركة فى الربع الثالث 2018، ووصل هامش مجمل الربح إلى 23%، ليعبر عن انخفاض كبير بواقع 5 نقطة مئوية على أساس ربعى.

وتوقع فاروس، أن تأثير استثمار وحدة الأمين البالغ 27 مليون دولار، التى من المفترض أن تحسن جودة اللقيم، لن يبدأ فى الظهور أو تأثر بالتدهور المتزايد فى جودة اللقيم، مع ذلك، صرحت الإدارة أن ليس لجودة اللقيم أو توافره دورًا فى هذا الانكماش، كما أشارت أن هذا الانكماش نتج عن تكاليف غير متكررة، وتنتظر إفصاح الشركة من أجل تناول هذا الأمر بمزيدة من التفاصيل.