غرفة القاهرة تبحث إقامة استثمارات مصرية مغربية مشتركة

كتب إسلام سعيد

استقبلت غرفة القاهرة التجارية أمس السبت وفدًا من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بالمملكة المغربية برئاسة عبدالله عبدلاوى نائب رئيس الغرفة لبحث سبل جديدة لزيادة العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب، ومناقشة إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين.

وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة خلال اللقاء إن مصر والمغرب تربطهما علاقات تاريخية قوية على كافة المستويات، ولابد أن نستفيد منها لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى، والاستفادة من الاتفاقيات التى أبرمتها البلدان فى تسهيل عملية التصدير والاستيراد.

وشدد "شكري" على ضرورة أن يتحول الجانب البروتوكولى بين البلدين من خلال رجال الأعمال إلى عمل حقيقى يستفيد منه اقتصاديهما، مطالبًا بأن يكون رجال الأعمال فى البلدين نواة حقيقية كاشفة تستطيع أن تكون بمثابة الخريطة التى تتخذها الحكومتان لزيادة التعاون على كافةالأصعدة بينهما .

ونوه "شكري" إلى أن مصر بها كثير من الفرص الاستثمارية المُتاحة حاليًا التى يستطيع الجانب المغربى الاستثمار بها، منها فرص كبيرة على سبيل المثال فى محور قناة السويس، فضلًا عن الفرص المُتاحة فى قطاعات متنوعة نستطيع أن نقيم استثمارات مشتركة أو استثمارات مغربية خالصة بالسوق المصرى، خاصة فى ظل التسهيلات التى تقوم بها الحكومة المصرية حاليًا لجذب المستثمرين، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة تضع كل إمكانياتها أمام الجانب المغربى وتوفر كافة البيانات والمعلومات التى يحتاجها رجال الأعمال المغاربة لدخول السوق المصرى .

وطالب "شكري" بضرورة الاستفادة من عدة عوامل لتنمية العلاقات بين البلدين، منها السياحة المصرية المغربية وإيجاد حلول واقعية لمشكلة النقل واللوجيستيات، خاصة أن مصر والمغرب على خط واحد فى الخريطة الجغرافية لتسهيل التصدير والاستيراد، كما علينا الاستفادة من الموارد المائية بين البلدين والاستفادة أيضًا من التقدم التكنولوجى المغربى فى الصيد .

وأكد نائب رئيس الغرفة أن رجال الأعمال فى مصر والمغرب من خلال الغرفتين من الممكن أن يكونا النواة لشراكات استثمارية كبيرة فى البلدين خلال المرحلة القادمة، خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية المُتاحة بهما والتنمية والتطوير الذى تشدهما مصر والمغرب فى الفترة الأخيرة .

وقال المهندس طارق السلاب نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة أن تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين أعضاء الغرفتين ومناقشة المشروعات التى من الممكن التحرك من خلالها، وإقامة شركات فى مشروعات مختلفة ينتج عنها دعم حقيقى للعلاقات بينهما، مما يصب فى صالح اقتصاد البلدين.

ونوه "السلاب" إلى ضرورة زيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الغرفتين للوقوف على أهم الفرص الاستثمارية، واحتياجات السوقين التى من خلالها تزيد التعاملات الحقيقية بين الغرفتين، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة تسعى بكل قوة لمساندة المستثمرين المغاربة فى حل المشاكل التى تواجههم من خلال التنسيق، وإيجاد حلقة تواصل مع الجهات الحكومية المصرية المختلفة، خاصة أن الحكومة المصرية ترغب فى حل مشاكل المستثمرين وقامت بتعديلات اقتصادية كثيرة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وهو ما يجب أن يستفيد منه كافة المستثمرين، وهذا دورنا كرجال أعمال مصريين فى توضيحه لرجال الأعمال فى الدول المختلفة .

ومن جانبه قال عبد الله عبدلاوى إن الهدف من زيارة الوفد المغربى لغرفة القاهرة دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية فى إطار من التكامل وليس التنافس، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية تزيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وأشار" عبدلاوي" إلى ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية بين أعضاء الغرفتين فى قطاعات مختلفة وتبادل الخبرات والمعلومات التى تكشف عن الفرص الاستثمارية فى السوقين المصرى والمغربى، متوقعًا أن تكون غرفة القاهرة بمثابة انطلاقة التعامل بين رجال الأعمال فى البلدين، خاصة أن هناك فرصًا استثمارية متنوعة فى البلدين .