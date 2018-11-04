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غدا طقس معتدل.. وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:08 ص
غدا طقس معتدل.. وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد  لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين  بالقاهرة العظمى 26  والصغرى 18 درجة ، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 والصغرى 16 درجة ، وسوهاج العظمى 29 والصغرى 16 درجة ، وقنا العظمى 29 والصغرى 17 ، وأسوان العظمى  30  والصغرى 19 درجة.
 
 

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