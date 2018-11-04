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غدا.. افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة بسوهاج

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:37 م
غدا.. افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة بسوهاج مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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يفتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، مجمع محاكم جديد لمجلس الدولة بمحافظة سوهاج ، وذلك غدا الأثنين ، بحضور المستشار فؤاد عبد الفتاح الامين العام لمجلس الدولة ، وعدد من قضاة مجلس الدولة .
 
وأكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة ،أن إفتتاح عدد من مبانى محاكم مجلس الدولة في عدد من المحافظات ، لتسهيل خدمة التقاضي ولتحقيق مبدأ العدالة الناجزة ، من خلال زيادة أعداد الدوائر ومبانى المحاكم لسرعة الفصل في القضايا والطعون المنظورة أمام الأقسام المختلفة بمجلس الدولة.
 
 

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