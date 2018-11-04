غدا.. افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة بسوهاج

كتب أحمد عبد الهادى

يفتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، مجمع محاكم جديد لمجلس الدولة بمحافظة سوهاج ، وذلك غدا الأثنين ، بحضور المستشار فؤاد عبد الفتاح الامين العام لمجلس الدولة ، وعدد من قضاة مجلس الدولة .

وأكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة ،أن إفتتاح عدد من مبانى محاكم مجلس الدولة في عدد من المحافظات ، لتسهيل خدمة التقاضي ولتحقيق مبدأ العدالة الناجزة ، من خلال زيادة أعداد الدوائر ومبانى المحاكم لسرعة الفصل في القضايا والطعون المنظورة أمام الأقسام المختلفة بمجلس الدولة.