عبد الرحيم على : تحية لصقور الداخلية .. ثأروا للمصريين فى أقل من 48 ساعة

وجه الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب تحية قلبية لصقور الداخلية وجهاز الأمن الوطنى بعد نجاحهم فى أقل من 48 فى الثأر لشهداء المنيا مؤكدا أن وزارة الداخلية أكدت قدرتها الفائقة على ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وكان آخرها الهجوم المسلح الذى إستهدف بعض المواطنين المصريين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل المعروف بجبل القلمون دائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا لموطنهم بمحافظة سوهاج.

وأشاد " على " فى بيان له اصدره منذ قليل بكفاءة ومهنية مجموعات العمل الميدانية والفنية التى تم تشكيلها بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية وفي مقدمتها قطاع الأمن الوطني الحارس الامين على أمن المصريين الداخلي ووضع خطة وجمع المعلومات وتتبع خط هروب الجناة والإستعانة فى ذلك بوسائل التقنية الحديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها خاصة الواقعة بالمناطق النائية والتى يتخذها هؤلاء العناصر كملاذ للإختفاء والإنطلاق لتنفيذ مخططاتهم الاحرامية.

كما وجه الدكتور عبد الرحيم على التحية لرجال قطاع الأمن الوطنى الذين نجحوا فى التوصل الى معلومات أكدت تمركز تلك العناصر الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا ، وإتخاذها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى مشيدا ببراعة رجال وصقور الشرطة البواسل فى مداهمة المنطقة ونجاحهم فى القصاص من 19 إرهابي، محققين بذلك ثأرا للشهداء في أقل من 48 ساعة.