ضبط 4 متهمين بسرقة مليون و800 ألف جنيه من سيارة شركة أدوية بالهرم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين الهاربين في واقعة سرقة مبلغ مليون و800 ألف جنيه من سيارة تابعة لشركة أدوية بالهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ مليون و800 ألف جنيه من سيارة شركة أدوية بالهرم، بعد تهديد قائدها وموظف بصحبته.

وبإجراء التحريات بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين أن موظف بالشركة استعان بعدد من الأشخاص لارتكاب الواقعة مستغلا علمه بتحركات السيارة وخط سيرها.



وبإعداد كمين للمتهمين تمكن المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم والرائد هاني عجلان من ضبط المتهمين عدا 4 أشخاص كانوا هاربين، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.