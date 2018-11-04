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ضبط 4سائقين يتعاطون المواد المخدرة وتنفيذ 108مخالفات إشغالات بالمنوفية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:37 م
ضبط 4سائقين يتعاطون المواد المخدرة وتنفيذ 108مخالفات إشغالات بالمنوفية تعاطى مخدرات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرئاسة مساعد المدير المشرف على إدارة تأمين الطرق والأكمنة الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور"قيادة الطريق الزراعى بقويسنا" أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والإشغالات.

ففى مجال رفع إشغالات الطريق، تم تنفيذ " 108" حالة إشغال طريق مقاهى، فرش فاكهة، محلات كاوتش، كما تم تنفيذ "55" حالة رفع إشغال طريق، و"8" حالات إزالة فورية .

وفى مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 15حالة غلق فتحات عشوائية، تم ضبط "86 " حالة سحب تراخيص متنوعة، موقف عشوائى، مخالفة خط السير، الوقوف فى الممنوع، تم ضبط "35" حالة تحرير نموذج 125 متنوع، كما تم ضبط "12" حالة حجز، دراجة نارية، توك توك بدون لوحات، حالة سير عكس الاتجاه، حالة سيارة معاقين، "26"حالة سير يسار الطريق.

كما تم ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المواد المخدرة أثناء القيادة.

 


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