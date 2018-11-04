ضبط عامل وفرد أمن متهمان بسرقة مزرعة فى العبور

ألقت مباحث قسم شرطة العبور القبض على شخصين لقيامهما بسرقة إحدى المزارع وتم التحفظ على المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم شرطة العبور من المدعو "رضا ح. "محاسب قانونى ومقيم بدائرة القسم، بسرقة بوابة حديد وشبكة الرى الخاصة بالمزرعة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

ومن خلال جمع المعلومات، وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الوقعة كل من:"سامى م. ح" 43 سنة، فرد أمن خاص، مقيم بدائرة القسم، وأحمد ع. س" 21 سنه ،عامل خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام

عقب تقنين الإجراءات ،تم ضبطهما بأحد الأكمنة التى أُعدت لهما، حال استقلالهما ترويسكل مُحملة بالمسروقات المستولى عليها، وهى عبارة عن 2 بوابة حديد وبعض مواسير المياة الخاصة بشبكة الرى أطوال مختلفة،وبعض الأدوات والعدد التى تُستخدم فى تركيب شبكة الرى و10 أسياخ حديدية "خوص" مختلفة الأطوال.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا أن المضبوطات حوزتهما خاصة بالمزرعة المشار إليها،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.