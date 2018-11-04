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ضبط طن دواجن وسمان بثلاجة ومطعم شهير ببنها فى حملة بيطرية بالقليوبية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 08:54 م
ضبط طن دواجن وسمان بثلاجة ومطعم شهير ببنها فى حملة بيطرية بالقليوبية دواجن فاسدة -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية برئاسة الدكتورة أمل العسيلى مدير المديرية، حملة على المجازر والأسواق لضبط الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة ببنها، "دواجن وسمان" بإجمالى أوزان 800 كيلو جرام غير صالحة للاستخدام الآدمى بالتعاون مع مباحث التموين.

 

وأكد الدكتور ناصر أبو سنة وكيل المديرية، أنه تم تنظيم حملة على الثلاجات والمطاعم بنطاق مدينة بنها بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 1000 كيلو جرام من الدواجن والسمان والسجق بهم تغيير بالخواص وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل ثلاجة وأحد المطاعم الشهيرة ببنها.

 

وأضاف وكيل بيطرى القليوبية، أن مديرية الطب البيطرى بالقليوبية تسعى خلال الفترة الماضية إلى تكثيف الحملات خاصة على المطاعم التى تقدم خدمة مباشرة للجمهور، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة.


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